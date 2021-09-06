Парковка автотранспорта рядом с домом №3 по проспекту Ленина будет запрещена через две с половиной недели. Ограничения власти города вводят в целях повышения безопасности дорожного

Парковка автотранспорта рядом с домом №3 по проспекту Ленина будет запрещена через две с половиной недели. Ограничения власти города вводят в целях повышения безопасности дорожного движения, а также пропускной способности на участке дороги по Быковскому проезду. Запрет касается только парковки по ходу движения со стороны проспекта Ленина (у дома №3). Согласно закону “О безопасности дорожного