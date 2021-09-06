Во Владимире 8 сентября состоится автопробег коммунальной техники «Чистая страна 2.0». В рамках мероприятия на стадионе «Лыбедь» с 18 до 20 часов состоится концерт группы «Братья Грим». Итак, ..

Во Владимире 8 сентября состоится автопробег коммунальной техники «Чистая страна 2.0». В рамках мероприятия на стадионе «Лыбедь» с 18 до 20 часов состоится концерт группы «Братья Грим».Итак, во время акции владимирцы смогут посидеть за рулём мусоровоза, сдать старые автомобильные шины, сыграть в аэрохоккей и экобаскетбол.Программа дня:10.00 – 12.00 – круглый стол;10:40.00 – 11.20 – открытый урок;13.00 – 14.30 – плоггинг-забег на пляже на реке Клязьма;13.00 – 14.00 – кинопоказ;12.00 – 20.00 – выставка мусоровозов на стадионе «Лыбедь»;16.30 – 18.00 – экоспорт - стадион «Лыбедь».Посещение мероприятий – бесплатное, но при наличии ПЦР-теста или сертификата вакцинации от ковида.