Общая масса изъятых из оборота запрещенных веществ превысила 58 граммов.

В конце августа текущего года в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Владимиру совместно с сотрудниками ДПС ГИБДД, задержана 44-летняя местная жительница.При досмотре автомобиля, на котором передвигалась женщина, полицейские обнаружили 23 свертка с сыпучим содержимым внутри и 2 свертка с таблетками.Проведенная впоследствии экспертиза подтвердила, что внутри находились наркотические средства синтетического происхождения.На территории областного центра оперативники установили местонахождение организованных фигуранткой «тайников-закладок», из которых изъяли 20 свертков с аналогичным содержимым.Установлено, что задержанная приобрела наркотики через сеть Интернет для распространения на территории города. В ходе обыска по месте жительства сотрудники полиции изъяли весы и упаковочные элементы.Общая масса изъятых из оборота запрещенных веществ превысила 58 граммов.Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру в отношении фигурантки возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере».В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Проводятся оперативно-розыскные мероприятия с целью выявления дополнительных эпизодов преступной деятельности злоумышленницы в сфере незаконного оборота наркотиков.