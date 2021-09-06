ЧП произошло 5 сентября.

Во Владимире под колёсами скоростного поезда «Стриж» погиб 42-летний мужчина.Трагедия произошла 5 сентября в 17:48 на железнодорожной насыпи возле улицы Элеваторной и гаражей на улице Фатьянова.«На 187-м километре пути у Мелькомбината под скоростной поезд №705, который следовал по пути «Нижний Новгород — Москва» попал человек. В связи с происшествием состав задержали на 12 минут», - сообщает Горьковская железная дорога.Личность погибшего установлена. Обстоятельства и причины случившегося выясняются.