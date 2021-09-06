«ЭнергосбыТ Плюс» отключает подачу электричества в квартиры.

Владимирский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» продолжает рейды по отключению квартир должников от электроэнергии. В пятницу, 3 сентября, специаисты компании принудительно погасили свет в трёх квартирах домов на улице Горького и Белоконской.Первый адрес – панелька на Горького, 113 «Б». Хозяева квартиры, видимо, на работе. Энергетики вежливо постучались, но никто не открыл.«Люди, проживающие в квартире, работают в сфере ЖКХ, знают, как важна платёжная дисциплина, но при этом сами копят долги по всем квитанциям. Недавно вернулись из Турции. Отдых могут себе позволить, а заплатить по счетам не хотят», - рассказывает старшая по дому.Сумма долга - 44 тысячи рублей.«Жильцов уведомляли о возможном отключении электричества, но платить добровольно они отказались», - пояснили в пресс-службе «Энергосбыта».Спустя несколько часов после того как квартиру отрезали от электричества, хозяева оплатили часть долга.В соседнем подъезде ситуация ещё интереснее – в квартире живёт многодетная семья и мужчина, который как поговаривают местные, отсидел 10 лет на зоне. Видимо, в тюрьме ему не объяснили, что за свет не платят только в колонии, а на свободе – придётся. Между тем, жилище давно отключено от электрощитка, но по заверениям соседей, лампочки в окнах первого этажа горят ежедневно.Открыв щиток, сотрудники ресурсоснабжающей организации поняли в чём дело. Местный «Кулибин» запитался от домофона. Третий провод от устройства был протянут прямиком в квартиру неплательщиков. Теперь им придётся найти возможность, чтобы заплатить. К слову, полиция вполне может возбудить дело за самовольное подключение к сети.На Белоконской-16 журналистов и специалистов компании ждали судебные приставы. Они намеревались арестовать у должников имущество. Собственники задолжали за свет 84 тысячи рублей.«Последний добровольный платёж датирован 2010 годом. Вынесено более 20 актов о взыскании задолженности, но никаких мер по её погашению владельцы жилья не предпринимают», - уточнили в энергосбытовой компании.Две сотрудницы ФССП в сопровождении коренастого коллеги в бронежилете, в чьи обязанности входит пресекать агрессию в адрес приставов, постучались в дверь. В ответ тишина. Соседи пояснили, что хозяева уже 4-5 лет не появлялись в квартире. Электрики приостановили подачу электричества.На этом наше «путешествие» по должникам завершилось. Интересно, что в базе данных компании ещё 2783 человека, которые в августе получили уведомления о необходимости расплатиться.«На добровольное внесение платежа даётся 20 дней. Дальше мы производим частичное ограничение, ещё через 10 дней приостанавливаем подачу электроэнергии. За самовольное подключение в полицию направлено около 250 заявлений о возбуждении административных дел», - пояснила ведущий специалист по сбору денежных средств физических лиц филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Юлия Хазова.По результатам рассмотрения материалов оштрафовано 50 собственников. Сумма санкций варьируется от 10 до 15 тысяч рублей.«Призываем клиентов не копить долги. Если ваша семья попала в трудную жизненную ситуацию, то можно обратиться в офис компании и договориться о рассрочке или реструктуризации долга», - напоминают энергетики.Добавим, что общая задолженность владимирцев за свет на начало сентябрся составляет 324 млн рублей. Рейды по отключению злостных неплательщиков продолжатся.