Уровень избыточной смертности за август на фоне последней пятилетки составляет 200+ случаев.

В августе во Владимирской области зафиксировано 2315 летальных исходов, что на 353 смерти меньше, чем в июле. Об этом сообщает департамент юстиции региона.Однако в сравнении с доковидным 2019 годом, количество умерших на 569 больше. Если сравнивать с 2020, то показатель выше на 447 смертей.При этом в августе свет увидели 874 младенца. Смертность превысила рождаемость в 2,5 раза.Интересно, что по данным оперативного штаба по борьбе с ковидом, в августе от коронавируса скончался 251 человек. Следовательно, уровень избыточной смертности за месяц на фоне последней пятилетки составляет 200+ случаев.