На 10 меньше, чем в последний день прошлой рабочей недели. По суточному приросту мы на спаде уже четвёртые сутки. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем

На 10 меньше, чем в последний день прошлой рабочей недели. По суточному приросту мы на спаде уже четвёртые сутки. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе 50 238. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+ 28 заболевших за сутки). Вчера прибавка составляла + 26. Всего с начала пандемии в областном центре уже 11