День города Владимира состоится. До последнего это было неясно из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Мероприятия начнутся уже в среду – 8 сентября. Впервые через Владимирскую

День города Владимира состоится. До последнего это было неясно из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Мероприятия начнутся уже в среду – 8 сентября. Впервые через Владимирскую область пройдет экологический автопробег “Чистая страна”. Всероссийская акция состоит из нескольких действ. Например, на городском пляже Клязьмы участники будут соревноваться в плоггинг-забеге. Кто соберет больше мусора, тот получает приз. В