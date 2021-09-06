В МЧС сообщают о новых заблудившихся в лесах людей. За последние несколько дней прошло три поисковые операции. Вечером в пятницу тревожное ведомство получило сигнал о заблудившейся

В МЧС сообщают о новых заблудившихся в лесах людей. За последние несколько дней прошло три поисковые операции. Вечером в пятницу тревожное ведомство получило сигнал о заблудившейся семейной паре с 6-летним ребенком в Гусь-Хрустальном районе. Люди заблудились в лесу между населенными пунктами Гаврино и Неклюдово. На поиски были брошены 11 человек и 4 спецмашины от МЧС,