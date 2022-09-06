Актриса театра и кино Кристина Асмус привлечена к административной ответственности. Владислав Тюльпанов предложил свое наказание для провинившейся актрисы.

Актриса театра икино Кристина Асмус привлечена к административной ответственности. Владислав Тюльпанов предложил свое наказание для провинившейся актрисы.Имя бывшей жены комика Гарика Харламова мелькает теперь не только в новостях шоубиза под кодом"разведенка", но и в политической повестке страны. Кристина Асмус должна явиться в Тверской суд Москвы 6 сентября в 11 часов по делу о дискредитациироссийской армии — декрет уже выпущен.В своеммикроблоге актриса высказала мнение о ситуации в стране на фоне февральскихсобытий. Теперь Асмус обвиняют по статье о дискредитация Вооруженных Сил РФ. Обделалась актриса на хорошую сумму — максимальное наказание доходит до 50 тысяч рублей.Молодой политикВладислав Тюльпанов считает такое наказание недостаточным. По его оценке,доходы Кристины Асмус гораздо выше средне статических доходов россиян,следовательно, штраф — очень слабое наказание. Владислав пнул по больному — совсем недавно девушка сама хвасталась хорошими гонорарами."Здесь надосделать так, чтобы не было предложений для съемок, участия в фильмах или рекламе.Чтобы контракты не поступали", завил Тюльпанов. Для того, чтобы запрет соблюдался и воспринимался всерьез, к ответственности, по мнениюмужчины, должны привлекаться и инициаторы предложений."Чтобы былонаказуемо и для тех, кто будет предлагать. Таких людей нужно вносить в черныйсписок и запрещать их род деятельности", – резюмировал Владислав Тюльпанов.