Дмитрий Нагиев вел вокальный суперпроект Первого канала Голос с первого сезона – с 5 октября 2012 года. Потом к шоу добавились вариации – Голос. Дети и Голос. 60+. Прошло десять лет. И осенью 2022-го Дмитрия Нагиева сменила Лариса Гузеева. Правда, суперфиналист четвертого сезона Голос. 60+ Петр Урбановичус к этой рокировке относится весьма скептически. О чем и сообщил Дни.ру.

Дмитрий Нагиев вел вокальный суперпроект Первого канала "Голос" с первого сезона – с 5 октября 2012 года. Потом к шоу добавились вариации – "Голос. Дети" и "Голос. 60+". Прошло десять лет. И осенью 2022-го Дмитрия Нагиева сменила Лариса Гузеева. Правда, суперфиналист четвертого сезона "Голос. 60+"Петр Урбановичус к этой рокировке относится весьма скептически. О чем и сообщил "Дни.ру".Актриса Лариса Гузеева вела проект "Давай поженимся!" с 2008 года. Редакторам нравилась ее прямота, смелость и даже жесткость. Того же, очевидно, от нее ждут теперь и в "Голосе". Но Петр Урбановичус в успехе предприятия сомневается."Я с настороженностью отнесся к новости о замене Нагиева Гузеевой, – признается звезда "Голоса". – Во-первых, она женщина, а это другой эмоциональный фон и настроение. Во-вторых, ее юмор, который я несколько раз слышал в "Давай поженимся!" мне не очень близок"."В "Голосе" важны быстрота реакции, острота – все то, что было свойственно Нагиеву, – продолжает Петр. – У него довольно прямой и жесткий юмор, но с ним все равно проще общаться, проще найти общий язык".Урбановичус вспомнил встречи с Нагиев по ту сторону кадра. "С ним легко. Я съюморил, он – в ответ. Я за время съемок привык к его манере общения и мне она даже нравилась. А вот с Гузеевой, думаю, новым участникам может быть сложнее", – считает исполнитель.Напомним, что по данным СМИ, Ларисе Гузеевой за "Голос" ежемесячно будут выплачивать два миллиона рублей. Такой же гонорар был у Дмитрия Нагиева. А вот в "Давай поженимся!" актриса получала в два раза меньше.