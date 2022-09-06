В начале выпуска - к главному событию дня. Этим вечером в эфире ГТРК Владимир, на телеканале...

В начале выпуска - к главному событию дня. Этим вечером в эфире ГТРК "Владимир", на телеканале "Россия-24", прошла "Прямая линия" Александра Авдеева.Она стартовала в 19.00. Полтора часа глава региона в прямом эфире общался с жителями Владимирской области. Сотни вопросов для врио губернатора оставляли в соцсетях, в личных аккаунтах Александра Авдеева. Задавали их и в прямом эфире, и по телефону нашей студии. Сегодня прозвучали ключевые, самые острые темы. От газификации и дорог до благоустройства, в том числе в молодых микрорайонах Владимира. Также звучали темы промышленности и инвестиций - Алмазная долина появится в городе Карабаново, вопросы подготовки к зиме, расселения из аварийного жилья, реконструкции школ, медицины. Жители Собинского района поинтересовались, будет ли сделан ремонт в Собинской больнице.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- 6 поликлиник и больниц у нас строится по области. Это и Струнино, и Муром, и в других территориях. Порядка 40 объектов в этом году и переходящем на следующий год- под ремонтом. Если говорить про Собинский район, то на ближайшие 3 года запланировано строительство новой поликлиники, достаточно дорогостоящий проект, около 600 миллионов рублей. Планируется строительство медицинского учреждения в Лакинске и планируется ремонт больницы в Собинке.