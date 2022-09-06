Чиновники просрочили ответ почти на месяц.

В Суздальском районе глава поселения оштрафован за игнорирование жалобы жительницы. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.В Селецкое сельское поселение поступило обращение, в котором женщина пожаловалась на нарушения правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства её соседом. Чиновники просрочили ответ почти на месяц.Прокуроры выписали властям представление, а также завели административное дело. В результате один из чиновников привлечён к дисциплинарной ответственности, а глава поселения - заплатит штраф. Максимальная санкция по данной статье КоАП - 5 тысяч рублей.