ОАО «РЖД» включило в инвестиционную программу компании обновление подвижного состава. Организацией закуплены цельнометаллические пассажирские вагоны, произведённые на Тверском вагоностроительном заводе.

С 6 сентября из Владимира на Тумскую теперь будет ездить поезд с комфортабельными вагонами. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области.ОАО «РЖД» включило в инвестиционную программу компании обновление подвижного состава. Организацией закуплены цельнометаллические пассажирские вагоны, произведённые на Тверском заводе.«Они оборудованы кондиционерами, двумя экологически чистыми туалетами, системой автоматических дверей с сенсорным управлением, а также автоматическими подножками и индивидуальными розетками», - уточнили в Белом доме.Указанный маршрут – единственный, связывающий Владимирскую и Рязанскую области. По нему ежедневно курсируют две пары пригородных поездов. Время в пути - 3 часа. Вагоны рассчитаны на 60 посадочных мест.