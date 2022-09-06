С места пожара сотрудниками МЧС было эвакуировано 30 человек, из них 5 детей. Накануне в 17.05...

С места пожара сотрудниками МЧС было эвакуировано 30 человек, из них 5 детей.Накануне в 17.05 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на улице Шмидта. На момент прибытия пожарных подразделений наблюдался дым из окна четвертого этажа девятиэтажного дома.Сотрудниками МЧС было сформировано 4 звена газодымозащитной службы для эвакуации людей и тушения пожара. Пожарные не дали огню распространиться и ликвидировали горение имущества в квартире на площади 20 кв. м.Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники, 18 человек личного состава, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Дознаватель МЧС России устанавливают причину пожара.Фото пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.