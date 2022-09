Джаз-фьюжн, блюз, латиноамериканские ритмы... Владимир посетили всемирно известные музыканты Роман...

Джаз-фьюжн, блюз, латиноамериканские ритмы... Владимир посетили всемирно известные музыканты Роман Мирошниченко и Марко Мендоса. Прославленные гитаристы провели совместный мастер-класс. На нем побывала и наша съемочная группа.На сцене бас-гитарист, бывший участник легендарных групп WHITESNAKE и THIN LIZZY Марко Мендоса. Карта его гастролей охватывает весь мир, а музыкальный спектр - самые разные гитарные жанры: хард-рок, госпел, ритм-н-блюз и джаз-фьюжн. В России артист был уже двенадцать раз. Но во Владимире впервые. Марко признается - здесь совершенно особенная культура, заинтересованная публика.Марко Миндоса, музыкант:- В США у нас слишком много всего, и мы перестаем ценить искусство. Вы, ребята, высоко цените его. Не только музыку, а вообще искусство в целом. Я чувствую, как вы в это вкладываетесь.В настоящее время Марко создает совместные проекты со многими известными музыкантами. Среди них Оззи Осборн, Джон Сайкс, а также композитор Роман Мирошниченко. За свою стремительную карьеру Роману удалось уже стать лауреатом тридцати пяти международных музыкальных премий и конкурсов. Совместно с Марко они устраивают концерты и мастер-классы по всей стране, погружая слушателей в мир гитары.Роман Мирошниченко, гитарист, музыкальный продюсер:- Дело в том, что сейчас есть некий кризис в мировом шоу-бизнесе и все идет к упрощению, к примитивизации и хотелось бы все-таки замотивировать студентов, что не все так плохо и показать на своем примере, что нужно развиваться, нужно изучать разные пласты музыки.По словам Марко, музыка - это особый вид духовной связи, "мост", соединяющий страны и людей. В ней вдохновение и мотивация артиста.Под впечатлением от выступления остались не только учащиеся, но и преподаватели.Элла Зинина, директор владимирского музыкального колледжа:- Мы все заряжены настолько энергией, которая шла со сцены, которая шла от музыкантов. Очень благодарны, что у нас была такая возможность встретиться с поистине великими музыкантами.Дмитрий Бугаков, преподаватель музыкального колледжа:- Я думаю, что когда учащиеся студенты видят звезду, артиста, видят, как он работает, видят, что он умеет - это мотивирует всегда. Одно дело, когда мы залезли в интернет и что-то увидели, там непонятно, насколько это сможет нас зацепить реально. Когда мы видим человека вживую, играющего - это очень полезно.На вопрос о том, вернутся ли музыканты во Владимир вновь - ответ утвердительный. Повторную встречу обещают провести уже следующей весной.Марко Мендоса:- Vladimir, I love you! We will see you soon, ok? Пока, до свидания!Александра Лебедикова, Владимир Лебедев. “Вести-Владимир”