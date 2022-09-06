Едва ли не каждый человек порой сталкивался с осенней хандрой. Как ей противостоять, рассказал эксперт.

Едва ли не каждый человек порой сталкивался с осенней хандрой. Как ей противостоять, рассказал эксперт.С наступлением осени многие люди начинают хандрить и чувствовать упадок сил. Избавиться от подавленного настроения поможет составление так называемого "бизнес-плана" по повышению самооценки, считает член Российской профессиональной психотерапевтической лиги Ирина Крашкина.По мнению психотерапевта, необходимо начать работать над собой, проявлять заботу о близких. В плане нужно внести цикл занятий, которые касаются физики тела или искусства, а также те дела, которые приносят радость. Только так можно быстро победить сезонную хандру, считает эксперт.Очевидно, что хобби и отдых повысят настроение. Поддаваться унынию ни в коем случае нельзя, поскольку это может привести к затяжной депрессии, из которой выводить уже должны специалисты."Выход из осенней хандры возможен только через структурирование свободного времени", – считает Крашкина.Ранее психолог, руководитель психологического центра "Счастливая жизнь" Мария Полякова , как противостоять осенней хандре. Эксперт отметила, что люди по-разному ощущают приближение холодного сезона. Все зависит от психотипа человека.