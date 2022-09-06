На территории Владимирской области за прошедшие сутки 6 сентября 2022 года лабораторно подтверждено...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 6 сентября 2022 года лабораторно подтверждено 386 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (120 сл. в г.Владимире, 49 сл. в Муромском, 34 сл. в Ковровском, 19 сл. в Петушинском, 18 сл. в Кольчугинском, 7 сл. в Александровском, 23 сл. в Юрьев-Польском, 55 сл. в Гусь-Хрустальном, 2 сл. в Судогодском, 1 сл. в Собинском, 4 сл. в г. Радужный, 5 сл. в Киржачском, 7 сл. в Камешковском, 3 сл. в Гороховецком, 11 сл. в Меленковском, 9 сл. в Вязниковском, 14 сл. в Суздальском, 5 сл. в Селивановском).Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 158778 случаев заболевания (43019 сл. в г. Владимире, 17437 сл. в Муромском, 18577 сл. в Ковровском, 5887 сл. в Петушинском, 7684 сл. в Кольчугинском, 10232 сл. в Александровском, 6740 сл. в Юрьев-Польском, 13575 сл. в Гусь-Хрустальном, 1648 сл. в Судогодском, 3413 сл. в Собинском, 1523 сл. в г. Радужный, 5225 сл. в Киржачском, 3427 сл. в Камешковском, 2989 сл. в Гороховецком, 4146 сл. в Меленковском, 5571 сл. в Вязниковском, 5532 сл. в Суздальском, 2153 сл. в Селивановском).