Осень пришла в Москву. // Дождь придавил листву, // Башней тучу проткнув, // Моет Останкино, – поет Александр Иванов. Но повода для грусти нет, ведь в столице столько интересного! Дни.ру помогут вам сориентироваться и не пропустить что-то важное.

"Осень пришла в Москву. // Дождь придавил листву, // Башней тучу проткнув, // Моет Останкино", – поет Александр Иванов. Но повода для грусти нет, ведь в столице столько интересного! "Дни.ру" помогут вам сориентироваться и не пропустить что-то важное.КОНЦЕРТ"Молодости нашей нет конца"На главной сцене страны состоится торжественный вечер чествования выдающихся москвичей. Строители и метростроевцы, военнослужащие, работники силовых структур, транспорта, здравоохранения, образования и культуры, пожарные и спасатели, активисты и общественники — все эти граждане внесли значительный вклад в развитие Москвы. Мероприятие проводится АНО "Армия и культура", а художественным руководителем проекта является народный артист России Михаил Ножкин. В программе – Ирина Аллегрова, Александр Михайлов, Александр Серов, Наташа Королева, Виктор Рыбин, Наталья Сенчукова, Андрей Державин, а также хор и оркестр Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации, рок-группа "Земляне", балет Аллы Духовой "Тодес".6 сентября, Кремлевский дворец.ЮБИЛЕЙ#Левкин55"Привет, я к вам из 90-х!" – так приветствует зрителей на своих концертах певец Владимир Левкин. В этом году ему – 55! Юбилей он отмечает с размахом – в концерте прозвучат хиты Марины Хлебниковой, Игоря Талькова-младшего, Юты, Дмитрия Мурина, Игоря Корнилова, Павла Соколова и других. В этот вечер на сцену выйдут не только друзья и коллеги Владимира Лёвкина, но и его жена – певица Маруся и 10-летняя дочь Ника. Единственное на нашей эстраде семейное трио исполнит песни из своего альбома, который так и называется: "Семейный".8 сентября,"Москва-Ревю"По случаю Дня города Москвы состоится концерт "Москва-Ревю"!, который объединит на одной сцене солистов двух коллективов — МТКМО "Градский Холл" и Творческой Мастерской Алексея Рыбникова. В программе вечера – любимые хиты в исполнении талантливых артистов, участников и победителей проекта "Голос": Александры Воробьевой, Никиты и Александра Поздняковых, Полины Конкиной, Евгении Благовой, Софьи Онопченко, Андрея Лефлера, Селима и Светланы Сыропятовой в сопровождении оркестра "Искусство музыки". "Московские окна", "Чистые пруды", "Александра-Александра", "Лучший город Земли" – в программу вошли самые разные, но одинаково узнаваемые и по-настоящему легендарные песни о столице.10 сентября, Московское театрально-концертное объединение ("Градский Холл").ТЕАТР"Достоевский. Сны Анны"Спектакль Георгия Долмазяна основан на мемуарах Анны Сниткиной "Достоевская. Воспоминания", жены писателя. Главную героиню играют шесть актрис. Шесть женщин символизируют шесть граней одной огромной любви. А сам Достоевский открывается с новых сторон и показан с неожиданного ракурса.8 сентября театр "Мост"."Дама пик"Авторы отважились создать приквел хрестоматийной истории, открывшей серию литературных произведений о роковой страсти к игре и породившей бесчисленное количество постановок и экранизаций. Пушкин, как известно, творчески переработал случай из жизни своего приятеля Сергея Голицына, постановщики мюзикла же углубились дальше в прошлое и решили показать завязку таинственной истории. Действие первого акта разворачивается не только в имперском Петербурге девятнадцатого века, но и в роскошном и галантном веке восемнадцатом, когда графиня – юная красавица – сводит с ума весь Париж. Во втором акте зрителя ждут уже более знакомые повороты сюжета, которые перекликаются с "Пиковой Дамой" А. С. Пушкина или П. И. Чайковского.10, 11 сентября, театр Российской Армии.СКОРОLIVE CONCERTОдин из крупнейших культурных центров столицы "Меридиан" открывает концертно-театральный сезон. В афише множество ярких событий. Среди них – LIVE CONCERT от IMPERIALIS ORCHESTRA. Это двухчасовое шоу, в котором будет собрано все лучшее и новое, что создал этот популярный коллектив. В программе самые узнаваемые зарубежные рок-хиты всех времен в эксклюзивных аранжировках — композиции легендарных рок-групп, мелодии которых на слуху у всех, независимо от музыкальных предпочтений. Живое звучание электронных скрипок, виолончелей, саксофона и гитар, ударных и контрабаса наполнит зал фантастической энергетикой, которая не позволит зрителям усидеть на месте и превратит концертное пространство в огромный танцпол.18 сентября, "Меридиан".