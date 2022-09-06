Жители столицы смогут смастерить кормушки и подготовить корма для птиц и белок.
Жители столицы смогут смастерить кормушки и подготовить корма для птиц и белок.
В
Москве 6 сентября начинается традиционная экологическая акция, в рамках которой
жители российской столицы смогут помочь животным подготовиться к зимнему сезону.
Проект "Листопад добрых дел", организованный Мосприродой, продлится
до конца октября.
В
течние двух месяцев любой желающий сможет сделать добро братьям нашим меньшим.
Помочь природе родного города можно, смастерив и развесив кормушки для птиц и
белок, а также подготовив угощения для животных.
Кроме
того, горожан приглашают навести порядок на природных территориях, где и
обитают наши лесные друзья. Специалисты напоминают, что с наступлением холодов
и выпадением снега животным станет максимально трудно искать себе пропитание –
вот тогда-то им на помщь и придут кормушки, установленные осенью.
Москвичи
также смогут постоянно подкладывать корм в заранее изготовленные
"столовые" для птичек и белочек. При этом искусственные гнездовья,
созданные на природных территориях, станут новым убежищем для пернатых. Грызуны
же смог поселиться в крупных дуплянках.
Важно
подчеркнуть, что самостоятельно сделанные кормушки и домики принимаются в
экоцентрах и дирекциях природных территорий Мосприроды. Их адреса и телефоны
можно найти на .
К
слову, экоцентр "Цветоводство" предлагает москвичам принять участие в
фотоконкурсе. Фотографии кормушек, изготовленных собственными руками, можно
отправить в организации в социальных сетях. Авторы самых оригинальных
работ получат призы.
В
рамках экологической акции дирекция природных территорий "Измайлово"
и "Косинский" принимает угощения для братьев наших меньших. Желающие
могут принести зимнюю подкормку для птиц и зверей: нежареные и несоленые
семечки, орехи в скорлупе, желуди, сушеные ягоды рябины и боярышника, специальные
зерновые корма. Телефон для справок: 8 (499) 367-89-18.
Семечки,
орешки, крупы, свежие плоды и ягоды, а также несоленое сало для синичек
москвичи могут принести в экоцентр "Экошкола Кусково" с 12 по 23
сентября. Запасы еды также пойдут на пропитание животных в зимний период.
Телефон для справок: 8 (495) 370-07-50.