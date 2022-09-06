Жители столицы смогут смастерить кормушки и подготовить корма для птиц и белок.

Жители столицы смогут смастерить кормушки и подготовить корма для птиц и белок.Москве 6 сентября начинается традиционная экологическая акция, в рамках которойжители российской столицы смогут помочь животным подготовиться к зимнему сезону.Проект "Листопад добрых дел", организованный Мосприродой, продлитсядо конца октября.течние двух месяцев любой желающий сможет сделать добро братьям нашим меньшим.Помочь природе родного города можно, смастерив и развесив кормушки для птиц ибелок, а также подготовив угощения для животных.Крометого, горожан приглашают навести порядок на природных территориях, где иобитают наши лесные друзья. Специалисты напоминают, что с наступлением холодови выпадением снега животным станет максимально трудно искать себе пропитание –вот тогда-то им на помщь и придут кормушки, установленные осенью.Москвичитакже смогут постоянно подкладывать корм в заранее изготовленные"столовые" для птичек и белочек. При этом искусственные гнездовья,созданные на природных территориях, станут новым убежищем для пернатых. Грызуныже смог поселиться в крупных дуплянках.Важноподчеркнуть, что самостоятельно сделанные кормушки и домики принимаются вэкоцентрах и дирекциях природных территорий Мосприроды. Их адреса и телефоныможно найти на .слову, экоцентр "Цветоводство" предлагает москвичам принять участие вфотоконкурсе. Фотографии кормушек, изготовленных собственными руками, можноотправить в организации в социальных сетях. Авторы самых оригинальныхработ получат призы.рамках экологической акции дирекция природных территорий "Измайлово"и "Косинский" принимает угощения для братьев наших меньших. Желающиемогут принести зимнюю подкормку для птиц и зверей: нежареные и несоленыесемечки, орехи в скорлупе, желуди, сушеные ягоды рябины и боярышника, специальныезерновые корма. Телефон для справок: 8 (499) 367-89-18.Семечки,орешки, крупы, свежие плоды и ягоды, а также несоленое сало для синичекмосквичи могут принести в экоцентр "Экошкола Кусково" с 12 по 23сентября. Запасы еды также пойдут на пропитание животных в зимний период.Телефон для справок: 8 (495) 370-07-50.