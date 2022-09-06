Верующие вспоминают святого Луппу Солунского, а славяне издревле чтили этот день за поспевшую бруснику – благодарили Лупу Брусничника.

Верующие вспоминают святого Луппу Солунского, а славяне издревле чтили этот день за поспевшую бруснику – благодарили Лупу Брусничника.ИсторияВ этот день принятоотмечать и чтить память святого Луппы Солунского, бывшего слугу великомученика Димитрия Солунского. Последний, передказнью, поручил Луппе раздать бедным свое имущество. За все деяния и чудесаЛуппа тоже стал мучеником. Его казнил император Максимилиан за проповедь христианства.На Руси за святым прижилосьимя Луп Брусничник. Праздник приходится на период созревания брусники вболотных местностях. Крестьяне, освободившиеся от работ в полях, отправлялисьсобирать ягоды. Бруснику любили и в качестве лакомств, и ценили залекарственные свойства. Отвар из листьев помогал при расстройствах кишечника и болезняхпечени.Традиции иприметыЧасть народных поверийсвязана с брусникой. Если в этот день ягоды уже налились соком и краснели,то с жатвой нужно было спешить. Не забывали и про сбор льна. "На Лупален лупится ", — говорили люди.С наступлением осени люди следили за птицами.Если в Лупов день журавли потянулись на юг, зима придет рано. Клин летит низко — то больших холодов не будет. А когда журавли летят молчаи быстро — ждать скорого ненастья.Что нельзя делать 5 сентябряДеньги в долг не даем — человек заберет у нассчастье.Жаловаться на жизнь нельзя, а то станет хуже.Лучше отказаться от уборки, чтобы трудности вжизни прошли мимо.