Верующие вспоминают святого Луппу Солунского, а славяне издревле чтили этот день за поспевшую бруснику – благодарили Лупу Брусничника.
Верующие вспоминают святого Луппу Солунского, а славяне издревле чтили этот день за поспевшую бруснику – благодарили Лупу Брусничника.
История
В этот день принято
отмечать и чтить память святого Луппы Солунского, бывшего слугу великомученика Димитрия Солунского. Последний, перед
казнью, поручил Луппе раздать бедным свое имущество. За все деяния и чудеса
Луппа тоже стал мучеником. Его казнил император Максимилиан за проповедь христианства.
На Руси за святым прижилось
имя Луп Брусничник. Праздник приходится на период созревания брусники в
болотных местностях. Крестьяне, освободившиеся от работ в полях, отправлялись
собирать ягоды. Бруснику любили и в качестве лакомств, и ценили за
лекарственные свойства. Отвар из листьев помогал при расстройствах кишечника и болезнях
печени.
Традиции и
приметы
Часть народных поверий
связана с брусникой. Если в этот день ягоды уже налились соком и краснели,
то с жатвой нужно было спешить. Не забывали и про сбор льна. "На Лупа
лен лупится ", — говорили люди.
С наступлением осени люди следили за птицами.
Если в Лупов день журавли потянулись на юг, зима придет рано. Клин летит низко — то больших холодов не будет. А когда журавли летят молча
и быстро — ждать скорого ненастья.
Что нельзя делать 5 сентября
Деньги в долг не даем — человек заберет у нас
счастье.
Жаловаться на жизнь нельзя, а то станет хуже.
Лучше отказаться от уборки, чтобы трудности в
жизни прошли мимо.