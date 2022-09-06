Семейные пары во Владимирском регионе не только тушат огонь и ездят на торфяники, чтобы спасти сёла...

Семейные пары во Владимирском регионе не только тушат огонь и ездят на торфяники, чтобы спасти сёла от стихии, но и прыгают с парашютом, покоряя небеса. Ежедневный экстрим для них – это неотъемлемая часть жизни. Корреспонденту ГТРК «Владимир» удалось пообщаться с тремя семьями из Владимирского региона, которые выбрали необычную работу и «чрезвычайное» совместное увлечение. Правда, в процессе подобного экстрима, как оказалось, возникают нюансы. Какие? Об этом в материале Светланы Кугановой.Конец августа выдался для Владимирской области напряженным из-за природных пожаров. Дым «плотной стеной» в городах, запреты на въезд в лес, отмена долгожданной охоты – всё это стало ощутимо для жителей региона. Но мало кто задумывался о том – что происходит с теми людьми, кто ликвидирует эти самые пожары. Семья Шепелёвых - Наталья Алексеевна и Даниил Андреевич работают в МЧС России по Владимирской области. Лето для них выдалось жарким во всех смыслах.Фото из личного архива семьи Шепелёвых«В таком ритме даже замуж выйти некогда!»Наталья работает инженером 5-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Владимирской области, а Даниил трудится старшим лейтенантом внутренней службы, заместителем начальника 19-ой пожарно-спасательной части этого же отряда. Расписываться паре пришлось в перерывах между пожарами. Вы где-нибудь такое видели? Мы, признаемся, нет.Вот что рассказала сама Наталья Шепелёва:- Мы оба пришли в профессию, ещё не зная всех деталей. Отдалённо представляли весь перечень обязанностей. Только по прошествии какого-то времени я поняла, что это действительно моё. С мужем мы также повстречались на работе. Когда я у него вне зоны видимости, то он начинает переживать. По долгу своей работы бываю в разных ситуациях, это конечно вызывает у него тревогу. Я и сама часто видела свою вторую половину на ДТП или пожаре. Без экстрима в нашей семье не получается. Самое необычное - это наша роспись, потому что в таком ритме даже замуж выйти некогда! Расписывались мы между пожарами. Хорошо, что фотосессию спланировали заранее. А то бы без свадебных фотографий остались.Фото из личного архива семьи ШепелёвыхА ещё у Натальи и Даниила подрастают две дочки - Марья и Александра, которые активно участвуют в конкурсах художественной самодеятельности и конкурсах рисунков детей сотрудников МЧС России, фестивале "Созвездие мужества".Фото из личного архива семьи Шепелёвых14-летняя Марья даже пробовала себя в роли Чрезвычайной Снегурочки: поздравляла спасателей с Новым годом и участвовала в рейдах по магазинам пиротехнических изделий. А 10-летняя Александра снимается в видео-роликах, самостоятельно создаёт плакаты и календари о правилах безопасности.Александра получила из рук начальника Главного управления МЧС России по Владимирской области,генерал-майора внутренней службы - Алексея Купина благодарность за пропаганду пожарно-спасательного делаВот такая дружная пожарная семья проживает в городе Гусь-Хрустальном.«Прыгаем с парашютом уже 22 года…»Вячеслав и Анна Трыновы из Владимира занимаются парашютным спортом с 2000-го года. Самым потрясающим считают те эмоции, которые дарит прыжок. Вячеслав поясняет:- То, что испытываешь в небе несравнимо ни с чем на земле. Сначала ощущаешь определенный страх. Он всегда есть перед прыжком, а потом тебя настигает ощущение свободы, которой на земле нет в таком виде. Затем наступает эйфория от того, что у тебя всё получилось. И да, ты остался жив. Со временем эти ощущения слабеют, но не уходят. Ну и виды сверху бывают просто потрясающие! Например, рассмотреть круговую радугу на земле практически невозможно, а в небе это встречается с завидной регулярностью.Фото из личного архива семьи ТрыновыхНа наш вопрос – как долго пара вместе покоряет небеса, ответ получаем ошеломляющий – 22 года. Вот что рассказывает Анна:- Мы пришли в аэроклуб, выполнили свой первый прыжок и вместе решили продолжать. Это объединяет людей также, как и любое совместное хобби. Возникает общие интересы, общее времяпровождение, общий взгляд на жизнь. Правда, у этого вида спорта есть и обратная сторона медали. Если прыгает только один в семье, зачастую второй половинке трудно с этим ужиться, так как его постоянно не бывает дома. Поэтому совет – будьте в этом виде спорта вместе.Фото из личного архива семьи ТрыновыхЗадали мы семейной паре и вопрос о страхе – как его преодолеть, если очень хочется совместно прыгать с парашютом, но боишься. Вячеслав объяснил:- Страх не надо пытаться побороть. Это естественная реакция организма на необычное действие. К тому же чем больше страха - тем мощнее удовольствия от прыжка. Опыт показывает, что люди, у которых страх исчезает, становятся неосмотрительными и совершают ошибки. Иногда даже опасные для жизни. Самое главное – сделать так, чтобы страх не мешал совершить парашютный прыжок и контролировать свои действия.Любовь и небо для семьи Трыновых - это огромное количество времени, проведенного вместе. Да и результат оказался отличный, увлечение Анны и Вячеслава переросло в нечто большее - их дети тоже стали парашютистами.Фото из личного архива семьи Трыновых«Пролетая сквозь облака, ты оказываешься в параллельном мире!»Денис и Наталья Токаревы из Владимира встретились благодаря потрясающим кадрам неба, которые выкладывал (теперь уже) глава семьи в свои социальные сети. Как оказалось, расстояние настоящему чувства – не помеха. Вот что рассказывает сама Наталья:- Мы с мужем познакомились через «Одноклассники». Я «купилась» на его парашютные фотографии и переехала из Белгорода во Владимир в 2008 году. Для меня это было настолько завораживающе, настолько ново, настолько интересно! После переезда я, как жена декабриста, ездила за ним по аэродромам. Правда, ждала его всегда на земле. Потом у нас во Владимире заработал аэродром. Каждые выходные мы приезжали большой парашютной семьей в это место с палатками. У нас даже свадьба была на аэродроме. Это было здорово! И тут Денис предложил мне прыгнуть тандемом с инструктором, а сам в это время снимал. Я согласилась. Было очень интересно. Но как оказалось, очень боюсь высоты и пока мы летели в свободном падении, я не получала удовольствия, а пыталась не задохнуться от потока воздуха. Через какое-то время появился наш сын. И второй раз муж предложил мне прыгнуть, когда ребёнку уже было года два. Тут меня обуздал такой страх, но уже даже не боязнь высоты, а то, что мы с мужем вдвоем в небе, а сын на земле. И в случае чего, мальчик останется без обоих родителей, подумала я. Так вот из второго прыжка я помню только этот страх. И мужу сказала, что больше прыгать не буду. Но отмечу, любовь и небо - это какая-то особенная магическая связь. Пусть я не смогла насладиться небом физически, но я очень люблю небо глазами мужа. На его фотографии можно смотреть бесконечно! Ну и, если бы не небо и парашют, мы бы с мужем точно не встретились.Фото из личного архива семьи ТокаревыхФото из личного архива семьи ТокаревыхДенис Токарев с пониманием относится к страхам своей жены, тем более, что главного он добился – вторая половинка увидела землю с высоты птичьего полёта. И на память остались замечательные кадры. Дело в том, что Денис – не просто популярный инструктор, но ещё и видео-фото оператор, который «наработал» более 3200 прыжков. Он смог ответить на главный вопрос: «Чем именно людей привлекают прыжки с парашютом? Ведь это риск…»- Небо издавна манило людей, как что-то недоступное, - поясняет Денис. – Красоты, которые можно увидеть только, поднявшись в небо (восходы, закаты, облака, да и сама земля с высоты) и не через стекло иллюминатора самолёта, а лично, потрясают человека. Так ещё этим можно любоваться в разных уголках планеты! Для человека на земле мир не меняется за полчаса или час, пейзажи по большей части статичны. На изменения уходит время. Самое быстрое преобразование в пейзаже для нас – это, наверное, смена времен года. Да и даже если мы увидим что-то красивое однажды, то второй раз вряд ли скажем: «Вау!» С появлением смартфонов человек вообще перестал в живую любоваться красотами, теперь всё быстро пролистывается в «ленте». Парашютист же каждый раз видит своими глазами уникальную картину. Повторяющихся пейзажей просто нет! К примеру, даже когда на улице серая и пасмурная погода - у людей портится настроение. Мы же, поднимаясь выше облаков и видим залитые солнцем причудливые ландшафты. Вот тут холмы, вот там башни, а вон здесь вообще гряда гор размером с Эверест!- Пролетая сквозь плотные облака, ты оказываешься в параллельном мире. Только представьте: густой, серый туман, непонятно - где верх, а где низ. Все это проносится с огромной скоростью! Выныривая из облаков, можно увидеть, как луч солнца пробиваясь сквозь них, подсвечивает отдельный участок на земле, как будто указывая на что-то...Семья Токаревых рассказала, что сегодня практически каждому доступна возможность приобщиться к данному экстремальному виду спорта. Было бы желание. И если раньше на подготовку уходили долгие месяцы, то в настоящее время с современным снаряжением и методами обучения, с наличием времени и финансов, можно стать самостоятельным парашютистом всего за несколько выходных. Пары, которые начали совместно прыгать – это действительно большая редкость. Обычно кто-то из семьи точно не разделяет такое увеличение в силу ряда причин, а вот как раз сами парашютные прыжки часто сводят людей. И уже на фоне общего хобби образуются семьи. Но это уже совсем другая история. Как говорится: «Небеса – достижение совершенства!»Светлана Куганова, ГТРК «Владимир»Фото: из личного архива семьи Шепелёвых, семьи Трыновых и семьи Токаревых