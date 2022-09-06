До досрочных выборов губернатора Владимирской области и выборов в органы местного самоуправления...

До досрочных выборов губернатора Владимирской области и выборов в органы местного самоуправления остаются считанные дни. Трехдневное голосование пройдет уже на этой неделе - 9, 10 и 11 сентября.По словам председателя облизбиркома Вадима Минаева, подготовка вышла на финишную прямую.В среду все бюллетени будут доставлены на избирательные участки, которые сотрудники правоохранительных органов возьмут под охрану до конца голосования. Тогда же начнется тестирование камер видеонаблюдения на 527-ми избирательных участках.Вадим Минаев, председатель Избирательной комиссии Владимирской области:- По состоянию на 1 июля в списки избирателей во Владимирской области включены 1090019 человек. Порядка 2 тысяч избирателей воспользовались процедурой мобильного избирателя - когда они решили проголосовать не в том месте, где они зарегистрированы, а в каком-то ином месте.В этом году 5 избирательных участков в регионе будут оборудованы брошюрами со шрифтом Брайля, чтобы незрячие и слабовидящие могли ознакомиться с информацией о кандидатах в губернаторы. Также 424-й избирательный участок города Владимира решили оснастить тифломаркером. Это устройство звукового информирования, которое поможет проголосовать избирателям, которые имеют проблемы со зрением.Анна Мещерякова, председатель некоммерческой организации Центр содействия всестороннему развитию личности и социальной адаптации людей с ограниченными возможностями "АКМЕ":- Стандартный бюллетень вставляется в специальный трафарет, который позволяет человеку с нарушением зрения ориентироваться на вот этой плоскости и прослушать информацию о кандидатах. Абсолютно без зрения при помощи тактильных ощущений нахожу метку - это название вот этого документа.