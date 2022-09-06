До досрочных выборов губернатора Владимирской области и выборов в органы местного самоуправления...
До досрочных выборов губернатора Владимирской области и выборов в органы местного самоуправления остаются считанные дни. Трехдневное голосование пройдет уже на этой неделе - 9, 10 и 11 сентября.
По словам председателя облизбиркома Вадима Минаева, подготовка вышла на финишную прямую.
В среду все бюллетени будут доставлены на избирательные участки, которые сотрудники правоохранительных органов возьмут под охрану до конца голосования. Тогда же начнется тестирование камер видеонаблюдения на 527-ми избирательных участках.
Вадим Минаев, председатель Избирательной комиссии Владимирской области:
- По состоянию на 1 июля в списки избирателей во Владимирской области включены 1090019 человек. Порядка 2 тысяч избирателей воспользовались процедурой мобильного избирателя - когда они решили проголосовать не в том месте, где они зарегистрированы, а в каком-то ином месте.
В этом году 5 избирательных участков в регионе будут оборудованы брошюрами со шрифтом Брайля, чтобы незрячие и слабовидящие могли ознакомиться с информацией о кандидатах в губернаторы. Также 424-й избирательный участок города Владимира решили оснастить тифломаркером. Это устройство звукового информирования, которое поможет проголосовать избирателям, которые имеют проблемы со зрением.
Анна Мещерякова, председатель некоммерческой организации Центр содействия всестороннему развитию личности и социальной адаптации людей с ограниченными возможностями "АКМЕ":
- Стандартный бюллетень вставляется в специальный трафарет, который позволяет человеку с нарушением зрения ориентироваться на вот этой плоскости и прослушать информацию о кандидатах. Абсолютно без зрения при помощи тактильных ощущений нахожу метку - это название вот этого документа.