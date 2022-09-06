6 сентября православные верующие вспоминают священномученика Евтихия, жившего в I веке. Он был...

6 сентября православные верующие вспоминают священномученика Евтихия, жившего в I веке. Он был епископом и учеником апостола Иоанна Богослова. В народном календаре праздник называется Тихим.Также 6 сентября церковь празднует явление Пресвятой Богородицы преподобному Сергию Радонежскому. Чудесное событие произошло приблизительно в 1385 году, в одну из пятниц Рождественского поста.На Руси верили, что 6 сентября лучше провести в домашних хлопотах или устроить посиделки.Название народного праздника связано с тем, что в этот период можно было наблюдать тихие безветренные зори. На Евтихия в лес не ходили, боялись заблудиться или встретиться с лешим.6 сентября успех в любом деле принесет одежда, сотканная из льна. Кроме того, удачными окажутся и посиделки с близкими людьми. Хозяйки в это время занимались рукоделием, исполняли дома песни и делились рассказами с подругами.Чего нельзя делать 6 сентября 2022 года:- На Руси 6 сентября считалось опасным ходить в лес или к воде в одиночестве. Крестьяне старались не выходить из дома.- Не стоит смотреть на восход солнца - так в дом придет несчастье или тяжелая болезнь. Лучше зашторить окна, чтобы утром случайно не посмотреть на восход.- Не нужно трогать острые и режущие предметы. Если человек укололся или поранился - в делах начнутся сложности.- В этот день все должны вести себя тихо, посему нельзя громко ссориться, кричать, смеяться и распускать слухи. В противном случае в вашу жизнь и жизнь родных ворвутся большие трудности.- Под запретом обряды, особенно гадания на любовь.- Запрещено принимать подарки от незнакомых людей, иначе можно перенять у дарящего что-то плохое.- Нельзя замешивать тесто или делать выпечку, это принесет трудности в финансах.Приметы 6 сентября 2022 года:- Дождь с утра - осень будет сухая.- Солнце закрывают темные лучи - жди похолодания.- Увидеть блуждающий огонек в лесу - к беде. Нужно сразу же уходить из леса.- Синицы раскричались - будет сильный ветер.Фото: pxfuel.com/ru