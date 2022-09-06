6 сентября православные верующие вспоминают священномученика Евтихия, жившего в I веке. Он был...
6 сентября православные верующие вспоминают священномученика Евтихия, жившего в I веке. Он был епископом и учеником апостола Иоанна Богослова. В народном календаре праздник называется Тихим.
Также 6 сентября церковь празднует явление Пресвятой Богородицы преподобному Сергию Радонежскому. Чудесное событие произошло приблизительно в 1385 году, в одну из пятниц Рождественского поста.
На Руси верили, что 6 сентября лучше провести в домашних хлопотах или устроить посиделки.
Название народного праздника связано с тем, что в этот период можно было наблюдать тихие безветренные зори. На Евтихия в лес не ходили, боялись заблудиться или встретиться с лешим.
6 сентября успех в любом деле принесет одежда, сотканная из льна. Кроме того, удачными окажутся и посиделки с близкими людьми. Хозяйки в это время занимались рукоделием, исполняли дома песни и делились рассказами с подругами.
Чего нельзя делать 6 сентября 2022 года:
- На Руси 6 сентября считалось опасным ходить в лес или к воде в одиночестве. Крестьяне старались не выходить из дома.
- Не стоит смотреть на восход солнца - так в дом придет несчастье или тяжелая болезнь. Лучше зашторить окна, чтобы утром случайно не посмотреть на восход.
- Не нужно трогать острые и режущие предметы. Если человек укололся или поранился - в делах начнутся сложности.
- В этот день все должны вести себя тихо, посему нельзя громко ссориться, кричать, смеяться и распускать слухи. В противном случае в вашу жизнь и жизнь родных ворвутся большие трудности.
- Под запретом обряды, особенно гадания на любовь.
- Запрещено принимать подарки от незнакомых людей, иначе можно перенять у дарящего что-то плохое.
- Нельзя замешивать тесто или делать выпечку, это принесет трудности в финансах.
Приметы 6 сентября 2022 года:
- Дождь с утра - осень будет сухая.
- Солнце закрывают темные лучи - жди похолодания.
- Увидеть блуждающий огонек в лесу - к беде. Нужно сразу же уходить из леса.
- Синицы раскричались - будет сильный ветер.
Фото: pxfuel.com/ru