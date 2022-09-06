От реконструкции муромской котельной до коронавирусной обстановки. Актуальные для региона вопросы обсудили на оперативном совещании в администрации Владимирской области. В январе на

От реконструкции муромской котельной до коронавирусной обстановки. Актуальные для региона вопросы обсудили на оперативном совещании в администрации Владимирской области. В январе на улице Московской в Муроме частично обрушилась крыша котельной. Упавшие обломки вывели из строя 3 котла. Без тепла остались 30 домов (около 700 жителей), 2 детских сада, здание районного ОМВД. Происшествие обошлось без жертв