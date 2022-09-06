Сегодня, несмотря на санкции и определенные обстоятельства, для бизнеса появился уникальный шанс.

Сегодня, несмотря на санкции и определенные обстоятельства, для бизнеса появился уникальный шанс.Многие ниши освободились от конкурентов, пустуют коммерческие помещения и их можно снять "за копейки". Будущему бизнесмену остается только найти свою нишу и вложить небольшую сумму в ее развитие.Несмотря на уникальные условия, многих удерживает от решительных шагов страх прогореть. Поэтому самый частый вопрос, который мне задают – как построить офлайн бизнес, чтобы не потерпеть неудачу?Универсального ответа у меня нет, так как все зависит от обстоятельств, ваших способностей и ниши, которую вы выбрали.Но несколько советов я все же решусь дать:Выбирайте для старта бизнес, который популярен в вашем городе. Например, если у вас в городе много высших учебных заведений, то кофейни и пункты быстрого питания будут всегда востребованы.Изучите, что интересно вашей целевой аудитории. То есть, на чем делать основной акцент.Проанализируйте бизнес ваших потенциальных конкурентов, обратите внимание на их сильные и слабые стороны.Замечательно, если у вас есть опыт работы в компании, которая занимается тем или иным бизнесом. Вы знаете спрос на ее услуги или продукцию, а также знакомы с тонкостями. Именно так я из продавца кроссовок превратился в успешного предпринимателя, открывшего свою сеть магазинов.Продумайте свою оригинальную концепцию! Очень важно сразу выделяться среди конкурентов. Не бойтесь экспериментировать.Полагайтесь только на себя и на свои силы. Вы должны с первого дня отвечать за себя и свои решения, не надеясь больше ни на кого.