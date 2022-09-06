Возведение сооружения начнётся не раньше 2024 года.

Новый водозабор в Вязниках могут начать строить в 2024 году. До 1 июля 2023 года власти планируют разработать проект сооружения.Проблемы с водоснабжением всплыли наружу во время летней . Клязьма обмелела и власти вынуждены были ограничивать подачу ресурса. Вскоре в разных микрорайонах города и вовсе пришлось организовать подвоз воды.«Давление в системе резко упало и некоторые дома остались без воды. С 1 сентября давление нормализовалось. Сейчас проблем нет. В связи с тем, что водозабор в Вязниках поверхностный, качество воды не самое лучшее. Построим новый. Поручил разработать проект и пройти госэкспертизу не позднее 1 июля следующего года, чтобы как можно раньше заявиться в федеральную программу», - прокомментировал историю врио губернатора Александр Авдеев.Очевидно, что заявка на выделение средств будет рассматриваться уже при верстке федерального бюджета уже на 2024-ый год, поэтому ещё пару лет вязниковцам придётся жить в текущих реалиях.