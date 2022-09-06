В связи с трансляцией на канале Россия-24 мероприятий Восточного экономического форума с участием...

В связи с трансляцией на канале "Россия-24" мероприятий Восточного экономического форума с участием Президента России В.В. Путина начало прямой линии с врио губернатора Владимирской области А.А. Авдеевым сдвигается ориентировочно на 19:00.