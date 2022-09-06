В связи с трансляцией на канале Россия-24 мероприятий Восточного экономического форума с участием...
<a href="https://33live.ru/novosti/06-09-2022-pryamaya-liniya-s-aleksandrom-avdeevym-perenositsya-orientirovochno-na-19-chasov.html" target="_blank">Прямая линия с Александром Авдеевым переносится ориентировочно на 19 часов</a> - В связи с трансляцией на канале Россия-24 мероприятий Восточного экономического форума с участием...
[url=https://33live.ru/novosti/06-09-2022-pryamaya-liniya-s-aleksandrom-avdeevym-perenositsya-orientirovochno-na-19-chasov.html]Прямая линия с Александром Авдеевым переносится ориентировочно на 19 часов[/url] - В связи с трансляцией на канале Россия-24 мероприятий Восточного экономического форума с участием...