Кинорежиссер Никита Михалков дал интервью ТАСС, в ходе которого вспомнил недавние слова бизнесмена Евгения Пригожина. Тот заявил, в частности, об обязанности российских толстосумов с Рублевки поднять свои розовые жопы с мягких кресел и не покупать готовое, а вкладывать в создание своего. Михалков согласился, что мысль банальна до тошноты, однако жизнь заставит это сделать.

Кинорежиссер Никита Михалков дал интервью ТАСС, в ходе которого вспомнил недавние слова бизнесмена Евгения Пригожина. Тот заявил, в частности, об обязанности российских толстосумов с Рублевки поднять свои "розовые жопы" с мягких кресел и не покупать готовое, а вкладывать в создание своего. Михалков согласился, что "мысль банальна до тошноты", однако жизнь заставит это сделать.Евгений Пригожин прокомментировал российского режиссера. Его ответ приводит пресс-служба компании "Конкорд"."Господа, сегодня такой прекрасный день – 6 сентября, среда. Практически юбилейная дата. Я призываю всех, кто имеет розовые задницы, все-таки оторвать их от диванов", — заявил предприниматель.Он напомнил, что с аналогичной просьбой обращался еще в середине августа и высказал недовольство тем, что «толстосумы так и не оторвали свои задницы»."Не думайте, что ваши жопы станут еще розовее – розовее уже некуда", — резюмировал Пригожин.Напомним, ранее бизнесмен раскритиковал жителей Рублевки за бездействие и назвал их "ожиревшими скотами".