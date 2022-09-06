Телеведущая и блогер Ксения Собчак поделилась в своем микроблоге звездными фото с беремененным животом.

Телеведущая и блогер Ксения Собчак поделилась в своем микроблоге звездными фото с беремененным животом.Поклонники КсенииСобчак пристально следят за личной жизнью звезды. Их брак с режиссером КонстантиномБогомоловым не дает покоя никому: в прессе регулярно появляются домыслы, чтодевушка бросила второго мужа. Тут еще и Московский Департамент культурыподогрел ситуацию. Оказывается, доходы скандального постановщика не так высокипо сравнению с Ксенией.Считает ли ведущаяКонстантина несостоявшимся или ее все устраивает — пока неизвестно. Да и официальноподтверждения о расставании пары пока не было. Пока громкое заявление неразошлось по рукам, фанатам только и остается, как разглядывать социальные сетибывшей "Блондинки в шоколаде".В своеммикроблоге Собчак периодически устраивает обсуждения и дискуссии. Так, КсенияАнатольевна делится не только своими фото, но и любит обсудить чужие. Особенно,если тема действительно актуальна.На днях она рассекретиладля фолловеров беременный живот стилиста и блогера Стефани Броек. Судя по ним,девушка не признает одежду для беременных и продолжает носить обычные джинсы икостюмы с жилетами. Не застегивающаяся пуговица с пузом смущает тольконекоторых чувствительных персон в комментариях.Тренд на стильнуюбеременность идет давно. Самым ярким его приверженцем стала певица Рианна.Певица и музыкантша даже на последних сроках носила кроп-топы, мини-юбки ивысокие каблуки. Вот уж точно для кого беременность не стала болезнью.