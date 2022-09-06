Телеведущая и блогер Ксения Собчак поделилась в своем микроблоге звездными фото с беремененным животом.
Телеведущая и блогер Ксения Собчак поделилась в своем микроблоге звездными фото с беремененным животом.
Поклонники Ксении
Собчак пристально следят за личной жизнью звезды. Их брак с режиссером Константином
Богомоловым не дает покоя никому: в прессе регулярно появляются домыслы, что
девушка бросила второго мужа. Тут еще и Московский Департамент культуры
подогрел ситуацию. Оказывается, доходы скандального постановщика не так высоки
по сравнению с Ксенией.
Считает ли ведущая
Константина несостоявшимся или ее все устраивает — пока неизвестно. Да и официально
подтверждения о расставании пары пока не было. Пока громкое заявление не
разошлось по рукам, фанатам только и остается, как разглядывать социальные сети
бывшей "Блондинки в шоколаде".
В своем
микроблоге Собчак периодически устраивает обсуждения и дискуссии. Так, Ксения
Анатольевна делится не только своими фото, но и любит обсудить чужие. Особенно,
если тема действительно актуальна.
На днях она рассекретила
для фолловеров беременный живот стилиста и блогера Стефани Броек. Судя по ним,
девушка не признает одежду для беременных и продолжает носить обычные джинсы и
костюмы с жилетами. Не застегивающаяся пуговица с пузом смущает только
некоторых чувствительных персон в комментариях.
Тренд на стильную
беременность идет давно. Самым ярким его приверженцем стала певица Рианна.
Певица и музыкантша даже на последних сроках носила кроп-топы, мини-юбки и
высокие каблуки. Вот уж точно для кого беременность не стала болезнью.