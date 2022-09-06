С сегодняшнего дня с владимирского железнодорожного вокзала в сторону рязанской Тумы начали...

С сегодняшнего дня с владимирского железнодорожного вокзала в сторону рязанской Тумы начали курсировать новые комфортабельные вагоны. Подвижной состав обновили по просьбе областных властей в рамках инвестпрограммы РЖД. Подробности у Дарьи Давыдовой.- На два телефона получается, да?Пассажиры ставят на зарядку смартфоны и устраиваются поудобнее в мягких креслах. Этим утром Нелли Николаевна едет на дачу в приятном шоке.Нелли Аржанова, пассажир:- Ой, замечательный поезд. Я вообще удивилась, я не знала, что здесь такое событие. Желательно, конечно, чтобы почаще ездили туда. Народу много. А тем более, новые вагоны будут. Будет заполняться очень хорошо.С первой платформы в первый рейс отправляется обновленный пригородный поезд "Владимир - Тумская". В сторону Рязани электровоз потянет свежие цельнометаллические вагоны производства тверского завода. Их приобрели по просьбе администрации региона.Герман Елянюшкин, врио замгубернатора Владимирской области:- Учитывая, что другой транспортной доступности для многих населенных пунктов нет, то сегодня, действительно, очень серьезное и приятное событие.Сдвижные двери с сенсором, подножки, два биотуалета, кондиционер. Пассажирам обещают комфортную неспешную поездку. Билет до конечной стоит чуть больше трехсот рублей. Но за сто двадцать первый километр поедут немногие.Александр Марков, замначальника Горьковской железной дороги:- У нас сегодня окупаются, в основном, пригородное и скоростное направление. Это относительно такой убыточный бизнес для железной дороги. Поэтому это финансируется субъектом федерации.Большие перемены ждут всех пассажиров железнодорожного вокзала. В скором времени поезда перестанут прибывать на третью платформу. Ее закроют на модернизацию. Капитальный ремонт охватит весь вокзальный комплекс, включая основное здание 75-го года постройки и привокзальную площадь. На период реконструкции с восточной стороны соорудят временный отапливаемый павильон.Павел Никонов, начальник Владимирского железнодорожного вокзала:- Полностью возьмет на себя функцию вокзала по организации пассажирам услуг по ожиданию поездов, санитарных комнат, хранению вещей.Вокзал на станции Владимир - одно из самых больших зданий на Горьковской железной дороге и знаковая архитектурная единица региона. Поэтому внешний облик обещают сохранить. Фасад предлагают облицевать панелями из керамогранита, стилизованными под белый камень. Но еще не все разрешено.Дарья Давыдова, корреспондент:- Проект реконструкции вокзала все еще проходит согласование. Как только его утвердят, здание полностью закроют для пассажиров. Произойдет это, предположительно, в начале следующего года. А завершится реконструкция летом 2024. К юбилею Суздаля.Дарья Давыдова, Андрей Синягин. "Вести-Владимир"