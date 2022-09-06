Пандемия коронавируса продолжается, а значит, по-прежнему крайне важно вакцинироваться.

Пандемия коронавируса продолжается, а значит, по-прежнему крайне важно вакцинироваться.В августе смертность от коронавируса в России выросла в несколько раз, сообщил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, количество летальных исходов увеличилось в три раза – с 30 человек в день до 90. В ближайшее время, он уверен, ситуация ухудшится еще больше.По словам Александра Гинцбурга, в ближайшее время, то есть уже в сентябре, смертность от ковида может вырасти еще в два раза. Он не только предупредил россиян, но и призвал их ревакцинироваться. Разумеется, тем, кто еще не прививался, специалисты советуют сделать это.Согласно статистике, за последние сутки в России было выявлено 38,5 тысячи случаев заражения коронавирусом и зафиксировано 4 203 случая госпитализации. Скончались от ковида 95 человек. За все время было обнаружено 19,8 миллиона случаев заражения опасным вирусом.Россиянам стоит помнить не только о коронавирусе, но и о гриппе, которым часто заболевают осенью. Ранее Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в ближайшее время может вырасти количество пациентов с острой респираторной инфекцией. Подробнее об этом "Дни.ру".