Тело женщины 1972 года с признаками насильственной смерти обнаружили вблизи деревни Троица поселения Вороновское Троицкого административного округа Москвы.

Тело женщины 1972 года с признаками насильственной смерти обнаружили вблизи деревни Троица поселения Вороновское Троицкого административного округа Москвы.Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ.На месте происшествия работают следователи и криминалисты столичного Следственного комитета. Они проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий.Устанавливаются обстоятельства произошедшего, ведется поиск виновного. Также следователи устанавливают и допрашивают свидетелей.По данным следствия, тело женщины с огнестрельным ранением в области головы обнаружено вечером 5 сентября.