В 2017 году Сергей Собянин принял решение о продлении Солнцевской линии метро от станции Рассказовка до аэропорта Внуково.

В 2017 году Сергей Собянин принял решение о продлении Солнцевской линии метро от станции "Рассказовка" до аэропорта "Внуково".В российской столице активными темпами идет строительствометро. Специалисты даже в современных реалиях не собираются сбавлять обороты,ведь подземка считается главной транспортной артерией Москвы. Новые станциинужны жителям города как воздух.Так, в 2017 году мэр Москвы Сергей Собянин принял решение опродлении Солнцевской линии метро от станции "Рассказовка" доаэропорта "Внуково". На сегодняшний момент строительство всехтоннелей на будущем участке завершены. Об этом рассказал сам градоначальник.По его словам, последний щит закончил работу на перегоне отстанции "Пыхтино" до станции "Внуково". На следующем этапеспециалисты займутся наземной частью. Политик отметил, что метромост через рекуЛикова готов более чем на 80%."Активно строится и первая в России станцияметрополитена, полностью интегрированная со зданием аэровокзальногокомплекса", – подчеркнул Сергей Собянин.Жители и гости Москвы после завершения работ получат доступк терминалу "А" аэропорта Внуково через подземных переход, проложенныйот одноименной станции метро. Также граждане смогут пройти к аэроэкспрессам,либо подняться через наземный павильон на вокзальную площадь.По мнению главы столичного региона, время в пути из центрагорода до аэропорта для пассажиров сократится в среднем на 40 минут. Он такжеподчеркнул, что новые транспортные маршруты получат жители сразу трех районовНовой Москвы: Внуковского, Марушкинского и Филимонковского. Участок планируетсязакончить в следующем году.К слову, сейчас в вестибюле станции "Внуково"Солнцевской линии метро проводятся отделочные работы. Специалисты занимаются устройствомкирпичных перегородок, штукатуркой и окрашиванием стены, а также укладкойнапольной керамогранитной плитки. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы повопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев."Рабочим предстоит произвести отделку 271 помещениястанции “Внуково”. Часть из них предназначена для размещения техническогоперсонала, а часть — для оборудования метрополитена, необходимого дляэксплуатации станционного комплекса", — чиновник.