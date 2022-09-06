Трасса М-7 опять встанет в пробках. С 11 сентября на трассе М-7 в Покрове возобновятся активные дорожные работы, до воскресенья всю эту неделю федералы будут заниматься подготовительной

Трасса М-7 опять встанет в пробках. С 11 сентября на трассе М-7 в Покрове возобновятся активные дорожные работы, до воскресенья всю эту неделю федералы будут заниматься подготовительной работой и организацией временных схем движения. Об этом сообщили в Упрдор Москва-Нижний Новгород. Напомним, что работы в Покрове были приостановлены в начале августа по результатам совещания с руководством