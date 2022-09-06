Следователями Отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела...

Следователями Отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела в отношении двух 19-летних и 21-летнего местных жителей.В мае текущего года в дежурную часть отделения полиции поступили несколько заявлений о хищении металлических изделий. Собственники сообщили о пропаже с садовых участков 11 чугунных столбов и металлической ванной. Общий материальный ущерб составил 7 000 рублей, сообщила пресс-служба УМВД во Владимирской области.В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий личность и местонахождение подозреваемых были установлены. Фигуранты свою вину признали, пояснив, что похищенное имущество они сдали в пункт приема металлолома, а вырученные средства потратили на личные нужды.В настоящий момент материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.Фото https://www.pxfuel.com/