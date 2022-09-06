На её строительство потратили почти 3 млн. рублей.

Благодаря федеральному проекту «Образование» у средней школы в посёлке Никологоры появилась долгожданная многофункциональная спортивная площадка. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети депутат Государственной Думы Игорь Игошин.На спортивном объекте размещены футбольные ворота, баскетбольные щиты, волейбольная сетка. Плюс - разметка для многих командных игр.Вся территория площадки оснащена специальным резиновым покрытием. Здесь будут проходить не только уроки физкультуры, площадка открыта для всех жителей посёлка, желающих заниматься спортом.Всего на ее строительство были направлены 2,8 миллиона рублей из местного, областного и федерального бюджетов. Никологорская средняя школа одной из первых в Вязниковском районе получила современную спортплощадку, благодаря тому, что именно здесь сильные спортивные традиции.- Многие школьники участвуют и становятся призерами областных и межрегиональных соревнований. Думаю, что школьная спортивная площадка расширит возможности ребят, они смогут проводить тренировки в постоянном режиме и добиваться новых рекордов, - написал депутат.