Принудительные меры побудили горе-папашу заплатить.

Судебные приставы взыскали с жителя Гороховецкого района в пользу его дочерей более 260 тысяч рублей долга по алиментам. Об этом рассказали в УФССП по Владимирской областиСуд обязал 43-летнего мужчину перевести указанную сумму на счета детей. Однако отец не торопился расставаться с деньгами. На должника завели исполнительное производство. У него арестовали счета, а также запретили должнику выезд за границу.Принудительные меры побудили горе-папашу заплатить. Более 260 тысяч рублей уже перечислены на счета дочерей.