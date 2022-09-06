Освящение прошло по благословению Иннокентия, епископа Александровского и Юрьев-Польского. Крест -...

Освящение прошло по благословению Иннокентия, епископа Александровского и Юрьев-Польского.Крест - Хачкар стал символом добрых взаимоотношений между народами России и Армении. Хачкар (дословно «крест-камень») - армянская каменная стелла с резным изображением креста. Чин освящения на киржачской земле провел протоиерей Димитрий Ершов, благочинный церковного округа. Финалом духовного праздника стал концерт армянской музыки.