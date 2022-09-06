В Киржаче прошло торжественное открытие хачкара. Так называется армянский памятник. Он представляет из себя каменную стелу с резным изображением креста. Поклонный крест символизирует
<a href="https://33live.ru/novosti/06-09-2022-v-kirzhache-ustanovili-pamyatnik-druzhby-russkogo-i-armyanskogo-narodov.html" target="_blank">В Киржаче установили памятник дружбы русского и армянского народов</a> - В Киржаче прошло торжественное открытие хачкара. Так называется армянский памятник. Он представляет из себя каменную стелу с резным изображением креста. Поклонный крест символизирует
[url=https://33live.ru/novosti/06-09-2022-v-kirzhache-ustanovili-pamyatnik-druzhby-russkogo-i-armyanskogo-narodov.html]В Киржаче установили памятник дружбы русского и армянского народов[/url] - В Киржаче прошло торжественное открытие хачкара. Так называется армянский памятник. Он представляет из себя каменную стелу с резным изображением креста. Поклонный крест символизирует