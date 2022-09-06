В Киржаче прошло торжественное открытие хачкара. Так называется армянский памятник. Он представляет из себя каменную стелу с резным изображением креста. Поклонный крест символизирует

В Киржаче прошло торжественное открытие хачкара. Так называется армянский памятник. Он представляет из себя каменную стелу с резным изображением креста. Поклонный крест символизирует возрождение, вечность и многовековую дружбу Армении и России. Народы объединяет и христианская вера. Отличие только в традициях. Хачкар освятил армянский священник. Иереи русской православной церкви приняли участие в молитве и приложились к