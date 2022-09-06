Памятник изготовили в армянском духовном центре Эчмиадзине. На работу потратили 9 месяцев.

В Киржаче открыли хачкар - резную каменную стелу, символизирующую дружбу народов России и Армении. Он выполнен из розового туфа вулканического происхождения.Объект установлен по инициативе и проекту местного предпринимателя Гегама Амбарцумяна. Памятник изготовили в армянском духовном центре Эчмиадзине. На работу потратили 9 месяцев.На памятнике в Киржаче вырезаны три креста: слева - православный, справа - христианский армянский, а в центре - животворящий. Возвышающаяся над ними арка с резным орнаментом символизирует связь русской и армянской культур. В основании - изображения Георгия Победоносца и Богородицы, а также текст молитвы Христу на армянском и русском языках.