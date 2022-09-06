В Коврове открылась первая модельная библиотека в рамках нацпроекта Культура. Заявка из города...

В Коврове открылась первая модельная библиотека в рамках нацпроекта "Культура". Заявка из города оружейников победила во всероссийском конкурсе, выиграв федеральный грант 5 миллионов рублей на условиях софинансирования из местного бюджета.Библиотека стала современной и комфортной для посетителей, в том числе с ограниченными возможностями. Так же, как сообщила директор областного Департамента культуры Ольга Демина, 33 регион стал одним из двух первых в стране, где будет реализоваться проект "Знай и читай". Благодаря поддержке Минкульта, на базе областной библиотеки откроют лабораторию детского и подросткового чтения. К концу года сначала там, а затем по всей области будут проходить занятия, посвященные истории, культуре, обычаям и традициям края.