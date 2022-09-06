В магазине «Продукты» на проспекте Ленина и в кафе «Велес» на улице Лепсе, прокурорской проверкой...

В магазине «Продукты» на проспекте Ленина и в кафе «Велес» на улице Лепсе, прокурорской проверкой обнаружены игорные терминалы.Материалы проверки направлены прокурором в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Пол результатам их рассмотрения СО по г.Коврову СУ СК РФ по Владимирской области возбуждено уголовное дело по статье "Организация азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны".Фото https://www.pxfuel.com/