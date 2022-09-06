Загорелась квартира на четвёртом этаже.

На пожаре в Коврове из многоквартирного дома эвакуировали 30 жильцов. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС.В 17-05 5 сентября поступило сообщение о возгорании на улице Шмидта. На момент прибытия 6-ти пожарных машин и 18-ти спасателей наблюдался дым из окна 4-го этажа. Сотрудниками ведомства было сформировано четыре звена газодымозащитной службы. Личный состав потушил огонь в квартире. Площадь пламени составила 20 квадратных метров.«С места пожара сотрудниками было эвакуировано 30 человек, из них 5 детей. Погибших и пострадавших нет. Дознаватель разбирается в причинах ЧП», - резюмировали в МЧС.