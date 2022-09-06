Совокупно обновленные поликлиники смогут обслуживать порядка 89 тысяч жителей, отметил Сергей Собянин.

Совокупно обновленные поликлиники смогут обслуживать порядка 89 тысяч жителей, отметил Сергей Собянин.В российской столице активно развивается система здравоохранения. Во всех районах города открываются медицинские учреждения, построенные по новому московскому стандарту и отличающиеся доступностью, комфортом и современным оборудованием.Так, в Москве ко Дню города после реконструкции и обновления открываются сразу пять поликлиник. Об этом в своем телеграмм-канале рассказал глава столичного региона Сергей Собянин.Градоначальник подчеркнул, что четыре детских учреждения здавоохранения начали работать в Строгино, Чертаново Южном, Черемушках и Выхино-Жулебино, а в районе Северное Тушино появилась поликлиника для взрослых. Совокупно они смогут обслуживать порядка 89 тысяч жителей."Мы практически полностью перестроили старые здания, они стали комфортнее и для посетителей, и для персонала. Заменили фасады, коммуникации, окна и двери, выполнили новую качественную отделку. Планировку помещений привели к новому московскому стандарту", – рассказал мэр Москвы.По его словам, пациенты получили комфортные зоны ожидания. Также для удобства москвичей самые востребованные специалисты ведут прием на первых этажах. В кабинетах врачей специалисты установили современное оборудование, в том числе, аппараты для рентгена и УЗИ.Без внимания властей не остались и территории вокруг лечебных учреждений. Там провели комплексные работы по благоустройству. Около детских поликлиник создали удобные пространства для родителей и малышей."Масштабный проект реконструкции поликлиник Москвы мы начали несколько лет назад. Включили в него 201 здание, в 60 из них обновление завершено. Планируем полностью закончить эту городскую программу в 2023 году", – подчеркнул Сергей Собянин.Итак, на данный момент работу возобновили филиал № 3 городской поликлиники № 219 (Планерная улица, дом 8), филиал № 1 детской городской поликлиники № 58, (улица Кулакова, дом 13), головное здание детской городской поликлиники № 98 (Дорожная улица, дом 26), филиал № 1 детской городской поликлиники № 69 (Севастопольский проспект, дом 40, строение 1), филиал № 3 детской городской поликлиники № 143 (Ферганская улица, дом 10, корпус 2).