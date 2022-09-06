Москвичей ожидают мастер-классы, выступления известных артистов, кулинарные шоу от опытных шеф-поваров и показы любимых фильмов.

Москвичей ожидают мастер-классы, выступления известных артистов, кулинарные шоу от опытных шеф-поваров и показы любимых фильмов.Нынешнейосенью жителей и гостей российской столицы ожидают множество ярких событий, однакосамое грандиозное мероприятие пройдет с 9 по 11 сентября. Целых три дня Москвабудет отмечать 875-й день рождения. В рамках юбилейного торжества запланированмасштабный фестиваль.Мероприятияко Дню города пройдут во всех районах Москвы. Фестивальные площадки будутработать в центре и округах. Активности для гостей праздника готовят игородские парки. Москвичей ожидают мастер-классы, выступления известныхартистов, кулинарные шоу от опытных шеф-поваров и показы любимых фильмов.Какотметил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк,гости фестиваля смогут насладиться творчеством группы Uma2rman, Валерии,Джигана и других звезд."Естьтрадиционные площадки, которые находятся в центре города. Также у нас большоеколичество площадок в округах, на которых развернутся праздничные гуляния.Хотелось бы особенно отметить, что в эти сентябрьские дни будет большаяпрограмма на ВДНХ", – рассказал министр.Большаяпраздничная программа "Москва в движении" пройдет на Тверской улице.На площади Революции гостям фестиваля предложат заняться проектированием имоделированием, а также расскажут об основах архитектуры.Художникистолицы соберутся на Тверской площади. Здесь посетителей познакомят с работамиАрхипа Куинджи. На Тверском бульваре соберутся модные дизайнеры. Уникальныеколлекции, посвященные Москве, представят 90 специалистов. Гости смогутприобрести оригинальные украшения и товары для дома.В рамкахфестиваля посетителей окружных площадок образовательные, творческие и кулинарныемастер-классы. Так, узнать рецепты традиционных московских блюд можно будет наулице Теплый Стан.Архитектурноебюро откроется Профсоюзной улице. Желающих узнать историю столичного транспортаждут на Ключевой улице. А на улице Хачатуряна можно будет посетить транспортноебюро. Интересные мероприятия ждут и жителей Зеленограда.Москвичейтакже ожидают кинопросмотры под открытым небом. Отечественные шедевры покажутсразу на 20 площадках фестиваля. Ключевые проекты столицы представят в парке"Зарядье". Масштабные события ждут и посетителей ВДНХ.Кстати,участок Тверской улицы с прилегающими территориями перекроют для подготовки ипроведения мероприятий ко Дню города. Подробнее о схеме закрытия дорог можноузнать на сайте.