Москвичей ожидают мастер-классы, выступления известных артистов, кулинарные шоу от опытных шеф-поваров и показы любимых фильмов.
Москвичей ожидают мастер-классы, выступления известных артистов, кулинарные шоу от опытных шеф-поваров и показы любимых фильмов.
Нынешней
осенью жителей и гостей российской столицы ожидают множество ярких событий, однако
самое грандиозное мероприятие пройдет с 9 по 11 сентября. Целых три дня Москва
будет отмечать 875-й день рождения. В рамках юбилейного торжества запланирован
масштабный фестиваль.
Мероприятия
ко Дню города пройдут во всех районах Москвы. Фестивальные площадки будут
работать в центре и округах. Активности для гостей праздника готовят и
городские парки. Москвичей ожидают мастер-классы, выступления известных
артистов, кулинарные шоу от опытных шеф-поваров и показы любимых фильмов.
Как
отметил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк,
гости фестиваля смогут насладиться творчеством группы Uma2rman, Валерии,
Джигана и других звезд.
"Есть
традиционные площадки, которые находятся в центре города. Также у нас большое
количество площадок в округах, на которых развернутся праздничные гуляния.
Хотелось бы особенно отметить, что в эти сентябрьские дни будет большая
программа на ВДНХ", – рассказал министр.
Большая
праздничная программа "Москва в движении" пройдет на Тверской улице.
На площади Революции гостям фестиваля предложат заняться проектированием и
моделированием, а также расскажут об основах архитектуры.
Художники
столицы соберутся на Тверской площади. Здесь посетителей познакомят с работами
Архипа Куинджи. На Тверском бульваре соберутся модные дизайнеры. Уникальные
коллекции, посвященные Москве, представят 90 специалистов. Гости смогут
приобрести оригинальные украшения и товары для дома.
В рамках
фестиваля посетителей окружных площадок образовательные, творческие и кулинарные
мастер-классы. Так, узнать рецепты традиционных московских блюд можно будет на
улице Теплый Стан.
Архитектурное
бюро откроется Профсоюзной улице. Желающих узнать историю столичного транспорта
ждут на Ключевой улице. А на улице Хачатуряна можно будет посетить транспортное
бюро. Интересные мероприятия ждут и жителей Зеленограда.
Москвичей
также ожидают кинопросмотры под открытым небом. Отечественные шедевры покажут
сразу на 20 площадках фестиваля. Ключевые проекты столицы представят в парке
"Зарядье". Масштабные события ждут и посетителей ВДНХ.
Кстати,
участок Тверской улицы с прилегающими территориями перекроют для подготовки и
проведения мероприятий ко Дню города. Подробнее о схеме закрытия дорог можно
узнать на сайте.