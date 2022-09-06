Петушинский районный суд приговорил местного 38-летнего жителя к 1,5 годам условно за размещение ВКонтакте аудиозаписей с призывом к экстремизму в отношении лиц кавказских, среднеазиатских

Петушинский районный суд приговорил местного 38-летнего жителя к 1,5 годам условно за размещение ВКонтакте аудиозаписей с призывом к экстремизму в отношении лиц кавказских, среднеазиатских национальностей либо негроидной расы. По информации УФСБ России по Владимирской области, житель Петушков разделял неонацистские идеи, что и сподвигло его на размещение такой музыки. Кроме того, 9 мая 2020 года в