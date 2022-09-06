Подробно о проекте застройки рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Подробно о проекте застройки рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.В последниегоды столичные набережные значительно преобразились, став более комфортными идоступными для местных жителей. Кроме того, пространства у воды получилиуникальные дизайнерские решения, привлекающие внимание посетителей.Масштабнаяпрограмма по модернизации и благоустройству берегов была запущена десять летназад. В итоге удалось привести в порядок 32 набережные общей протяженностьюоколо 60 километров. Кстати, сегодня их реконструируют по новым правилам,значительно отступая от береговой линии.В планах увластей – обустройство еще 11 городских набережных до 2026 года, причем, каждаяиз них станет по-своему уникальной территорией. Вот и в районе Дорогомилово вскором времени появится новая зона отдыха в стиле экофутуризма. Его изюминкойстанет зеркальный пруд.Новая точка притяжениядля москвичей протянется от Филевского парка до театра "Мастерская ПетраФоменко". В рамках уникального архитектурного проекта планируетсязадействовать подмостовые пространства. В прибрежной зоне построят амфитеатр иобустроят парк.Вдоль берегабудут расти березы, а около рощи появится детская площадка с игровыми городкамии деревянными скульптурами. На самом широком участке зоны отдыха разобьют дикийсад с извилистыми дорожками, полянками, композициями из камней, удобнымискамейками и лежаками. Подножье амфитеатра украсят водные растения.Подробно опроекте застройки рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. По егословам, власти столицы планирует реализовать проект, частью которого станутмосты над водой, прибрежный парк и иные рекреационные объекты."Крометого, городом предусмотрена комплексная работа с давно существующимиподмостовыми пространствами. Это территории под Белорусским, Дорогомиловскиммостами, а также рядом с проектной эстакадой. Опоры мостов планируется закрытьдекоративными панелями и граффити, конструкции будут украшены художественнойподсветкой", – добавил чиновник.Проект станетчастью крупного жилого комплекса. Местные жители смогут пользоваться кафе ипавильонами проката. Здесь же появится зона с большим зеркальным прудом.Искусственно созданный водоем будет находиться внутри зеленого пространства состенами из живых изгородей.