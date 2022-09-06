На аппаратах ИВЛ пациентов нет. Почти 70% госпитализированных – люди пожилого возраста.

Владимирские власти обсудили текущую ситуацию с коронавирусом. Департамент здравоохранения фиксирует снижение темпов заболеваемости.«При большом количестве инфицированных, показатель прироста меньше, чем на прошлой и позапрошлой неделях. Коэффициент распространения – 1,22, ранее был - 1,34. За последние 7 дней проведено более 300 тестирований в день», – рассказал врио заместителя губернатора Константин Баранов.По данным департамента здравоохранения, в регионе циркулирует штамм «Омикрон», который, чаще всего, протекает в лёгкой форме. В больницах развёрнуто 236 коек, 99 из них - свободны. С ковидом в реанимации находится 15 человек. На аппаратах ИВЛ пациентов нет. Почти 70% госпитализированных – пенсионеры.В Белом доме подчеркнули, что предпосылок для ужесточения ограничений нет.